Igen en ung rapper død - skudt brutalt ned på gaden

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 29. oktober 2018 kl. 23:42Den amerikanske rapper Young Greatness er død 34 år. Et nyt tilfælde af en ung rapper, som pludselig er borte. I dette tilfælde skudt ned på gaden i sin hjemby New Orleans, Louisiana. Politiet er stadig på jagt efter 2 mænd, der angiveligt stod bag det koldblodige mord.Young Greatness, der var navngivet Theodore Jones ved fødslen i New Orleans, slog for alvor igennem i 2015 med singlen "Moolah". Han er set flere end 30 millioner gange på www.youtube.com og var på toppen i sin karriere.