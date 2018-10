Ny fup! - sygehuslæge svindlede millioner i sin egen lomme

Mandag 29. oktober 2018 kl. 20:51Der dukker stadig flere tilfælde af fup og svindel med skatteyder-penge op. Nu er en sygehuslæge tiltalt for at have svindlet over 3,7 millioner kr. i sin egen lomme over en 6-årig periode. Han betalte fiktive regninger for laboratorie-analyser, der altså aldrig var foretaget.Pengene blev betalt til ham selv (hans firma) i schweizerfranc. Hvilket vel har medvirket til at forøge troværdigheden af de lyssky aktiviteter. Indtil afsløringen.Indtil videre er der ingen identifikation af lægen, som foreløbig er beskyttet af et navneforbud.