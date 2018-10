Kvinde bombe-sprænger sig selv i luften og kvæster 9 andre

Mandag 29. oktober 2018 kl. 17:34Den tunesiske hovedstad Tunis er i dag omdrejningpunkt for en voldsom begivenhed. En 30-årig kvinde bombe-sprængte sig selv i byens centrum og kvæstede 9 andre. Ingen har endnu proklameret at have medvirket til selvmord-bomben, selvom nordafrikanske Tunesien er et uroligt sted med adskillige voldsomme islamistiske aktioner.Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt nogen nærmere erklæring om formålet med kvindens brutale selvmord.