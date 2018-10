Mand mast under betonelement - er i livfare på sygehus

Mandag 29. oktober 2018 kl. 11:54En 58-årig mand befinder sig i livfare på sygehus i den jyske hovedstad Århus, efter at han tidligere i formiddag blev mast under et betonelement. Ulykken skete på en byggeplads i den nordlige del af byen. Der foreligger endnu ingen enkeltheder om den dramatiske ulykke.Byggepladsen, hvor ulykken skete, skal udvikle sig til et helt nyt område i den jyske storby, med 700 boliger.