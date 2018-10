5 dræbt i helikopter-styrt ved engelsk fodboldstadion

Søndag 28. oktober 2018 kl. 23:26Man er nu nået et stykke vej i afklaringen af konsekvenserne af den tragiske katastrofe i aftes i engelske Leicester, hvor en helikopter styrtede på en P-plads lige udenfor stadion efter, at Leicester City FC havde spillet kamp. 5 blev dræbt heriblandt klubbens formand og ejer thailandske Vichai Srivaddhanaprabha.De 4 øvrige dræbte er endnu ikke identificeret, hvorfor der endnu ikke er detaljerede oplysninger om ofrene for den frygtelige ulykke. Om nogle af de dræbte opholdt sig på P-pladsen eller de alle var ombord i helikopteren er heller ikke oplyst.