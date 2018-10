Socialdemokrater får høvl og de tyske grønne stormer frem

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 28. oktober 2018 kl. 18:39Delstatvalget i tyske Hessen er ved at blive gjort op, og det er en bedrøvelig affære for især socialdemokraterne (SPD). Partiet får høvl af vælgerne, og tilbagegangen ser ud til at blive større end forventet. Lige nu er vælgernes tilslutning til SPD lige under 20%, mens til gengæld de grønne ser ud til at nå den enorme fremgang til 20%.Til gengæld bliver tilbagegangen for de kristen-konservative (CDU) nok ikke så voldsom som forventet. Lidt over 27% har stemt på CDU. Endelig synes forventningerne forud for valget omkring det super nationalistiske og fremmedfjendske AfD at holde. Partiet kommer i delstatens parlament med 12% af vælgernes tilslutning. AfDs fremgang ser ud til at være stoppet.