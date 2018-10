Rækkehus udbrændte - far slap ud, men hans søn indebrændte

Søndag 28. oktober 2018 kl. 13:48En voldsom brand hærgede i morgenstunden et rækkehus i den nordsjællandske landsby Kvistgård 10 km sydvest for Helsingør. Den fik et tragisk forløb, idet en 42-årig mand indebrændte på 1. sal. Hans 71-årige far slap mirakuløst ud fra flammehavet. Brandårsagen kendes endnu ikke.Far og søn boede sammen i rækkehuset. Der var ingen andre tilstede. Brandalarmen lød lige omkring kl. 6.