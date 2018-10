Træt af Folketingets kultur - kvinde-MFer siger stop

Søndag 28. oktober 2018 kl. 13:30Medlem af Folketinget (MF) for Alternativet (liste Å) Pernille Schnoor (51 år) genopstiller ikke til næste valg. Hun er træt af Folketingets kultur (manges mangel på evner og koncentration om det væsentlige). Hun blev valgt for Socialdemokraterne i 2015, men skiftede året efter parti til Alternativet.Pernille Schnoor er uddannet i marketing og kommunikation (henholdsvis ph.d. fra Copenhagen Business School og kandidat fra Roskilde Universitet). Da hun forlod Socialdemokraterne var det i skuffelse over partiets manglende humanisme. Nu stopper hun - ikke i protest mod Alternativet, men overfor manglende dannelse (bl.a. mangel på debatkultur) blandt Folketingets medlemmer.