Stort fabrik-kompleks står i flammer midt i stationby

Søndag 28. oktober 2018 kl. 05:3850 brandfolk fra 7 forskellige brandstationer kæmper i morgenstunden med en voldsom brand i et stort fabrik-kompleks midt i stationbyen Tølløse 10 km fra nordvest sjællandske Holbæk. Op mod 4.000 kvm fabrikhaller står i flammer, og branden er stadig ikke under kontrol nu 2½ timer efter alarmen.Ifølge aktuelle oplysninger er fabrikhallerne tomme. De er beliggende tæt på boliger, men det har ikke været nødvendigt at evakuere nogen.