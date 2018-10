Ung mand dræbt på stedet i bil-kollision med vejtræ

Søndag 28. oktober 2018 kl. 03:52En 18-årig mand blev sent i aftes dræbt på stedet, da han ved rattet i en bil kolliderede med et vejtræ i et naturområde ved landsbyen Bylderup-Bov tæt ved det sydjyske grænse til Tyskland. En 15-årig dreng, der var passager i bilen, slap mirakuløst fra den voldsomme ulykke med knubs.Den unge mand var i færd med at prøvekøre bilen, da han skred ud og ramte træet.