Fly med 247 passagerer nødlandet i København

Lørdag 27. oktober 2018 kl. 22:49Et fly fra det skandinaviske luftfartselskab SAS er sent i aften nødlandet i lufthavnen i København. Hvorfra det forinden var lettet, men måtte vende om, da det var nået udover Østersøen. Trykket i kabinen faldt, og så var der kun én vej - tilbage hurtigst muligt.Flyet (SK 997) havde kinesiske Shanghai som mål. Om det kommer ud at flyve igen i aften er endnu uvist. Afgangen er planlagt, men der er nu gået 1 time, uden at der er sket noget i forhold til tidspunktet.