"Smart" nybagt far fuppede sig til 2 luksusbiler på ½ time

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 27. oktober 2018 kl. 19:54En BMW stationcar og en tilsvarende Mercedes er i løbet af kun ½ time blevet franarret 2 bilforhandlere i vestjyske Esbjerg. Hvor en "smart" nybagt far bandt dem begge en troværdig historie på ærmet og fuppede sig til de 2 luksusbiler. Metoden i begge tilfælde var ens. Først en e-mail og så et personligt besøg.I begge tilfælde fremviste den nydelige unge mand, som han beskrives, legitimation heriblandt kørekort. Under prøvetur med bilerne forsvandt han med dem. På den angivne adresse fra hans legitimation bor ingen med den "smarte" nybagte fars navn.Indtil videre har de 2 bilforhandlere hver mistet en luksusbil, mens den altså lidt for smarte unge mand vel på et tidspunkt kommer til at afregne "købene".