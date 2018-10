Håbet er grønt for tyskerne - nationalister får smæk

Lørdag 27. oktober 2018 kl. 14:27De tyske vælgere er ved at vende. Super nationalisterne, det fremmedfjendske AfD står til smæk i det næste vigtige delstatvalg, som finder sted i Hessen i morgen. Til gengæld er håbet grønt for tyskerne, som giver partiet De Grønne voldsom forøget tilslutning til forventeligt 20%.Hessen er med over 6 millioner indbyggere lidt større end Danmark. Prognoserne for valget giver de kristen-konservative (CDU) alvorlig tilbagegang til 25% vælgertilslutning og socialdemokraterne (SPD) tilbagegang til 21%. Den længe ventede tilbagegang til AfD giver partiet 12% af stemmerne.