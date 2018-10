Rektor på forfatterskole fyret efter brev fra 55 forfattere

Lørdag 27. oktober 2018 kl. 13:34Bestyrelsen for Forfatterskolen i København har fyret rektor Jeppe Brixvold (50 år). Baggrunden for afskedigelsen er et brev fra 55 forfattere, der udtrykker mistillid til ledelsen, men uden at konkretisere kritikken anfører, at skolens adfærdkodeks tilsidesættes. Den fyrede rektor stiller sig uforstående overfor kritikken.Til gengæld forstår han godt bestyrelsens reaktion, når 55 forfattere sender et brev med et alvorligt indhold, der kan bringe skolens fremtid i fare. Forfatterskolen tilbyder en 2-årig uddannelse, som bl.a. omfatter skriveteknik og litteraturkendskab.Mere kan læses på www.forfatterskolen.dk - hvor også en aktuel whistleblower ordning (sted for sladder og klage) er etableret og åben frem til midten af december.