Tog over Øresund på svenske hænder vil koste danske jobs

Lørdag 27. oktober 2018 kl. 01:15Mindst 125 ansatte i DSB regi står til at miste deres job, fordi der er planer om at overdrage togtrafikken over Øresund på svenske hænder. Som sædvanligt er der politisk kamp og kaos omkring et emne - og her få måneder før planerne kan være en realitet er der vild forvirring.Regeringen vil lade svenskerne overtage togtrafikken som led i en tog-til-tiden plan. Forslaget bakkes op af Dansk Folkeparti, der imidlertid som altid har modstridende meldinger. Man støtter regeringen, men vil bevare så mange danske jobs som muligt...!