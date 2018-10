Hov! - der fandt politiet 500 kg hash til 25 millioner kr.

Fredag 26. oktober 2018 kl. 19:28Omfattende ransagning forskellige steder på Sjælland i går førte til afsløring af en kæmpe mængde hash. Et enkelt sted (hov!) blev der fundet omkring 500 kg, der anslås at have en handelværdi på 25 millioner kr. Ved aktionen blev 7 personer i alderen 24-45 år anholdt. 2 af dem er efterfølgende løsladt, mens de øvrige i dag blev varetægtfængslet.De fremstillede i grundlovforhør i dag var en kvinde og 4 mænd. Enkeltheder om dem og sagen foreligger endnu ikke.