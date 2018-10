Maskineri for ½ million kr. stjålet ved rambuktyveri

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 23:10Der forsvandt maskineri for ½ million kr. fra en optikforretning i sydsjællandske Haslev midt i nat. Et effektivt og hurtigt rambuktyveri tegnede et billede af tyve, der vidste nøjagtigt, hvad de ville have med sig fra butikken. Ejeren tror, maskineriet er på vej til udlandet.Alarmen om de effektive tyveknægte indløb ved 2.30 tiden. Politiet har ikke rigtigt spor af de ubudne gæster.