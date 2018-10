Kommune i økonomisk kaos - har netop fyret 3 chefer

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 17:32Den østjyske Norddjurs kommune befinder sig i økonomisk kaos. Der mangler over 100 millioner kr. for at få tingene til at hænge sammen de kommende år. Derfor er man også gået igang med at fyre - fra toppen. 3 chefer fik i går en fyreseddel, og der vil utvivlsomt følge mange flere fyringer efter.Det var økonomichefen, chefen for planlægning og natur og chefen for miljø og kultur, der må til at kigge sig omkring efter nyt arbejde.