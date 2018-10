Ny sag om fusk - hærchef har begunstiget sin kone

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 15:02Så er den gal med fusk i forsvaret. Øjensynligt er der en undersøgelse igang af hærchefen, generalmajor Hans-Christian Mathiesen for at have begunstiget sin kone (og dermed også sig selv) økonomisk. Blandt kritik punkterne er ansættelse af konen i et såkaldt projektkontor, hvilket angiveligt skulle have givet parret en ekstra indtægt på 88.000 kr. årligt.Dette er kun et enkelt af flere kritisable dispositioner, som er bragt frem af specialmediet www.olfi.dk - hvor den pinlige sag er udførligt omtalt.Hærchefen er nu fritaget for tjeneste, og forsvarsministeren har bedt forsvarets øverste chef om en redegørelse.