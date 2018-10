Ung mand død til fitness

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 11:24En ikke nærmere identificeret ung mand er død under træning i et fitnesscenter i midtjyske Brædstrup mellem Silkeborg og Horsens. Den unge mand faldt om, og der blev straks tilkaldt redning i form af såvel ambulance som helikopter. Også politiet troppede op, men der var intet kriminelt at komme efter.Alle forsøg på at redde den unge mands liv var forgæves. En specifik årsag til hans død er ikke oplyst.