Endnu en rapper død ung

Torsdag 25. oktober 2018 kl. 03:58Den sydafrikanske rapper Jabulani Tsambo med kunstnernavnet HHP er død 38 år. Angiveligt i forbindelse med sine årelange kampe med depressioner. Det har straks fået alle liebhavere af hans musik og sang på forskellige sprog til tasterne på de sociale medier for at vise deres sorg.Også det ledende sydafrikanske parti ANC deltager i sorgen, men trøster med, at HHPs musik vil lyde i alles ører mange år endnu.