Kvinde fundet død siddende i parkeret bil - mand anholdt

Onsdag 24. oktober 2018 kl. 18:54En 70-årig kvinde blev sidst på eftermiddagen fundet død siddende i en parkeret bil i centrum af nordjyske Frederikshavn. Efterfølgende foretog man anholdelse af en 64-årig mand, som politiet sigter for at have myrdet kvinden. Der foreligger endnu ingen enkeltheder om den dramatiske sag.Derfor ej heller noget motiv, ligesom relationen mellem de 2 ikke er oplyst. De er begge lokale.