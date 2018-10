Kvinde på motorcykel dræbt - var ved at lære at køre

Onsdag 24. oktober 2018 kl. 13:46En 50-årig kvinde på motorcykel blev for nogle få timer siden dræbt i en solo-ulykke i nordsjællandske Espergærde. Kvinden var ved at lære at køre motorcykel, og det var i en køretime, den tragiske ulykke skete. I en rundkørsel mistede hun herredømmet og kolliderede med et træ.Forinden var motorcyklen gået i stå. Da kvinden derefter startede igen, tog det hele fart og hun mistede herredømmet over maskinen og kørte med høj fart ind i et område med træer. Hun blev dræbt på stedet.