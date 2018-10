39-årig kvinde i solo-ulykke gemte sig i vejgrøft

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 24. oktober 2018 kl. 11:02En voldsom solo-ulykke på den jyske motorvej E45 lidt nord for Ålborg i aftes havde et heldigt og mærkeligt forløb. Ved rattet i ulykkebilen sad en 39-årig kvinde, der slap med lettere kvæstelser, men som efterfølgende forsvandt og gemte sig i en vejgrøft.Politiet mistænker kvinden for at ville skjule, at hun havde drukket for meget alkohol. Styr på bilen havde hun i alle tilfælde ikke. Den slog flere kolbøtter og endte undenfor motorvejen.