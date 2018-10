Mand i kabinescooter dræbt - påkørt bagfra af personbil

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 22:13En ældre ikke nærmere identificeret mand blev sent i eftermiddag dræbt i en voldsom ulykke på en landevej lidt nord for vestjyske Holstebro. Manden var kørende i kabinescooter, som blev påkørt bagfra af en personbil. Den ældre mand blev dræbt på stedet.Detaljer om den tragiske ulykke foreligger endnu ikke, men det er fastslået, at bilisten ganske enkelt overså kabinescooteren.