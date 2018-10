Dele af dræbt journalist fundet i konsuls have i Istanbul

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 18:53Skandalen om det helt uhyrlige mord på den saudi-arabiske journalist Jamal Khashoggi begået i det saudi-arabiske konsulat i tyrkiske Istanbul, har i dag nået nye højder. Med international boykot af en saudi-arabisk erhverv-event, dundertale af den tyrkiske enehersker Recep Erdogan - og nu fundet af dele af liget af den dræbte journalist.Ligdelene er angiveligt fundet i haven hos den saudi-arabiske konsul i Istanbul. Indtil videre er der ingen officielle meldinger herom, men den er sikkert god nok!Skandalen startede søndag 7. oktober sådan her:Det tyrkiske politi ikke alene frygter, men ligefrem mener, at en saudi-arabisk journalist (59-årige Jamal Khashoggi) er blevet myrdet under besøg på et saudi-arabisk konsulat i Istanbul. Der er i 5 dage ingen livtegn eller spor af ham. Han skulle afhente et dokument i konsulatet.Saudi-Arabien har afvist påstandene og hævdet, at man søger efter den forsvundne journalist. Jamal Khashoggi skriver for Washington Post og er desuden leder af en arabisk nyhedkanal. Hvis han altså lever... hvilket synes at blive stadig mere tvivlsomt. Han frygtede selv for sit liv, da han gik ind i konsulatet, hvor udenfor hans kæreste ventede (i 11 timer, inden hun slog alarm).