Farøbroen totalt spærret - en lastbil har tabt sit tag

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 12:25Trafikken fra Sjælland mod Tyskland og den anden vej er i øjeblikket spærret eller i bedste fald stærkt generet og forsinket. Farøbroen mellem det sydsjællandske og Nordfalster er totalt spærret, fordi en lastbil har tabt sit tag. Dermed er motorvej forbindelsen E47 afbrudt. Almindelige biler kan køre over den gamle Storstrømbro.Det er imidlertid en betydelig omvej og fører til langt længere transporttid. Man regner tidligst med at åbne over Farøbroen for trafik igen ved 13-tiden.