Tobak-kæmpe fyrer igen - nu mister mindst 100 jobbet

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 09:48Scandinavian Tobacco Group A/S (STG) fyrer igen. Tobak-kæmpen ændres totalt i Danmark, en proces sat iværk for 3 år siden. Man har eksempelvis lukket fabrikken i Nykøbing F, og nu varslet at 100-120 jobs vil forsvinde, efterhånden som de ansatte bliver overflødige. Der foreligger ingen detaljer om de forestående fyringer.STG har hjemsted i københavnske Søborg og afdeling i fynske Assens. Men opererer world wide på 100 markeder og har 7.300 ansatte. Virksomheden og dagens meddelelse om de mange fyringer kan studeres på www.st-group.comProduktionen fra den nedlagte fabrik i Nykøbing F blev flyttet til Holland. Også ved den lukning mistede 100 deres job.