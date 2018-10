Dødbringende orkan på vej mod Mexicos kystområder

Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 02:59En ny orkan vil de kommende døgn sætte dagsordenen for det mellemamerikanske område. Den dødbringende orkan er på vej mod Mexicos kyst, hvor den ventes om et døgns tid. Udover vindstyrke, der kan få alt til at vælte omkuld, medfølger enorme mængder regn.Der bebudes visse steder helt op til 45 centimeter regn. Disse vandmængder vil føre til både oversvømmelser og jordskred, og dermed ødelæggelser og menneskelige ofre.Turistområder og særligt udsatte steder iøvrigt er allerede ifærd med at blive evakueret.