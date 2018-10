Langt over 300 fyres på sygehusene på Sjælland

Mandag 22. oktober 2018 kl. 19:26Den er også gal med økonomien i region Sjælland. Der derfor nu må fyre et kæmpe antal ansatte. Man går igang på sygehusene, hvor langt over 300 fyres. De mange, som derefter må stille sig op i køen for at skaffe sig et nyt job, får besked i nærmeste fremtid - og kommer til at holde jul med en fyreseddel på bordet.Udover 317 konkrete fyringer indtil videre, genbesættes et antal jobs heller ikke.