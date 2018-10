Jysk landmand aktionerer - spærrer vej for at få sin ret

Mandag 22. oktober 2018 kl. 13:27En jysk landmand har taget alternative midler i brug i dag for at få sin ret (som han allerede har fået i domstolsystemet). Han har spærret en lokal vej ved Vejen mellem Kolding og Esbjerg. Flere tons grus og bigballer har sat en effektiv stopper for trafikken. Alt imens spidser konflikten til.Landmanden har fået jord eksproprieret til vejen, men domstolsystemet har kendt ekspropriationen ugyldig. Derfor vil landmanden have sin jord tilbage og kræver, at hans ejendomret respekteres.Om der kan findes en løsning på "knuden" mellem landmanden og kommunen (bureaukratiet), kan kun tiden vise.