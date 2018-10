Svenskerne sidder fast i den politiske suppedas

Mandag 22. oktober 2018 kl. 11:08Det gik i Sverige som i andre lande, hvor ultra nationalistiske partier har fået et betydeligt antal stemmer. Nu 1½ måneds efter riksdagvalget er der endnu ingen ny regering. Svenskerne sidder i den politiske suppedas som følge af, at Sverige Demokraterne fik 17-18% af stemmerne.Hvis de gamle partier ellers kunne tænke i nye baner, ville problemet hurtigt være løst. De besidder nemlig mandater på baggrund af en vælgertilslutning på 56-57%.I dag gør partierne et nyt forsøg på at finde hinanden i et (måske utraditionelt) samarbejde.