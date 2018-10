2 mænds liv slut i udbrændt Ferrari efter 220 km/t

Søndag 21. oktober 2018 kl. 20:31Ikke nærmere identificerede mænd (begge angiveligt i 50 års alderen) slutttede i dag livet voldsomt dramatisk i området Lüneburger Heide 100 km syd for Tysklands næststørste by Hamburg. Med 220 km/t forulykkede de i en Ferrari, som efter at være endt i grøften udbrændte totalt. Der var kun sort, sodet metal tilbage.Der var fri hastighed på strækningen nær byen Walsrode, hvor denne ufattelige og ultimative fart-ulykke fandt sted.