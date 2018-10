Dreng slået ihjel af eksplosion i en togbillet automat

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 21. oktober 2018 kl. 11:06En 15-årig dreng mistede sent i aftes livet ved en noget sjælden ulykke på togstationen Halle-Südstadt 50 km fra den østtyske storby Leipzig. Drengen blev dræbt af en voldsom eksplosion i en togbillet automat. Han var øjensynligt alene på stationen, da ulykken skete, men blev senere observeret livløs liggende af en lokomotivfører.Politiet er stadig forundret over hændelsen. Man forsøger i øjeblikket at finde ud af, om drengen var offer eller gerningmand. Altså om det var ham, der ville sprænge billetautomaten, eller om den forinden var ladet med de dødbringende eksplosiver.