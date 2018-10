Kollision i lufthavn koster motor-reparation til 90 millioner kr.

Lørdag 20. oktober 2018 kl. 22:48Et Boeing 747-400 fly på vej ind til gate efter landing i hollandske Amsterdams Schiphol lufthavn kom gruelig galt afsted i dag. Lige før stop ved gate kolliderede flyet med den ene af dets 4 motorer med en stor bagagevogn, som bestemt ikke flyttede sig. Det sagde bang! og pengekassen kom på vid gab.Reparationerne blev efter, at skaderne var taget i øjesyn, anslået til at løbe op i omkring 90 millioner kr. Det var en dyr køretur til P-pladsen ved gate for fly-kæmpen.