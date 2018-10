Mand dræbt af tog

Lørdag 20. oktober 2018 kl. 14:17En endnu ikke identificeret mand er for en times tid siden blevet dræbt af et tog i den jyske stationby Vildbjerg mellem Herning og Holstebro. Al togtrafik i området er som følge heraf indstillet. Der foreligger endnu ingen oplysninger om, hvordan og hvorfor tragedien udspillede sig midt i byen.Derfor er det uvist, om der var tale om en ulykke eller et selvmord.