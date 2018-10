Saudi-Arabien erkender mord på journalist begået på konsulat

Lørdag 20. oktober 2018 kl. 04:19Skandalen omkring den forsvundne saudi-arabiske journalist Jamal Khashoggi (59 år) er 100%. I nat har Saudi-Arabien erkendt, at han blev myrdet under besøg på landets konsulat i tyrkiske Istanbul. Hvor han forsvandt 2. oktober i forbindelse med at skulle afhente et dokument.Tyrkisk politi fattede straks mistanke og mente, at han var blevet myrdet under besøget på det saudi-arabiske konsulat. Man søger stadig efter liget, som muligvis er parteret og delene gemt i en skov og en by 90 km fra Istanbul.I nat har Saudi-Arabien forklaret, at der opstod slagsmål med Jamal Khashoggi på konsulatet, og at det førte til hans død. Landet har anholdt 18 og flere er allerede afskediget som følge af sagen, meddeler det arabiske land.Der er chok i hele verden efter nattens saudi-arabiske erkendelse af det brutale mord. Den saudi-arabisk kritiske Jamal Khashoggi skrev for Washington Post og var desuden leder af en arabisk nyhedkanal.