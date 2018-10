Stor eftersøgning ved Lolland-Langeland færgens havn

Fredag 19. oktober 2018 kl. 22:57I nogle timer sent i aften har helikoptere, skibe og hundepatruljer deltaget i en stor eftersøgning nogle få hundrede meter fra Lolland-Langeland færgens havn i Spodsbjerg. Man har resultatløst søgt efter en mand, der råbte om hjælp og blev hørt af et spadserende par på land.Man indstiller nu eftersøgningen. Måske har råbet om hjælp været noget andet, en anden lyd, der har kunnet opfattes som et menneskes SOS.