Tog pløjede ind i mennesker til fest - 50 dræbt og 200 kvæstet

Fredag 19. oktober 2018 kl. 21:20En storstilet festival ved millionbyen Amritsar i det nordvestlige Indien er endt i et frygteligt blodbad. Et tog er med høj fart pløjet ind i en kæmpe menneskemængde, der opholdt sig på togskinnerne, og mindst 50 blev dræbt og 200 kvæstet. De mange mennesker overhørte toget, fordi de var optaget af festlighederne.Festivalens arrangør forsøgte inden den dramatiske og katastrofale ulykke at advare de mange mennesker og få dem til at flytte sig væk fra togskinnerne, men forgæves.