Slunken ordrebog - betonfabrik har netop fyret 28 ansatte

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 19. oktober 2018 kl. 20:17Der kommer ikke ordrer ind som nødvendigt i betonfabrikken Spæncom A/S med afdelinger på Sjælland og 2 i Jylland. 28 ansatte på fabrikken i nordjyske Ålborg er netop fyret på grund af den slunkne ordrebog. Det er en markant nedgang, idet virksomheden har 110 ansatte i den egentlige fabrikproduktion.Spæncom A/S er 100% svensk ejet via et dansk selskab (Consolis Denmark A/S).