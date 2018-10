Rockmusiker fundet død i dam ved sit hjem - en ulykke

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 14:38Oli Herbert, guitarist i det storsælgende amerikanske metalband "All That Remains" er død 44 år. Fundet livløs i en dam ved sit hjem i Connecticut. Det var en ulykke, har politiet konstateret uden at komme ind på de nærmere omstændigheder. Dermed er et kusntnerliv på toppen slut.Oli Herbert, der spillede guitar siden han var 14 år, var stifter af metalbandet, hvis 8 albums nu har solgt i over 1 million eksemplarer.