Mand forsvundet - nu mener politiet, at han er myrdet

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12:57En 52-årig mand i nordsjællandske Birkerød forsvandt for 1 måned siden, og al eftersøgning har været forgæves. Nu mener politiet, at han er myrdet og har anholdt en 49-årig mand, der sigtes for at være gerningmand. Han fremstilles i dag i grundlovforhør i Helsingør.Der foreligger endnu ingen nærmere oplysninger fra politiet omkring formodningen om et mord. Men det må man fremlægge i retten i dag.