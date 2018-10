Mere skandale! - skattesnyd for hundredvis af milliarder kr.

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 09:02Alt imens der i årevis er opbygget ineffektivt bureaukrati i enormt omfang i EU og de enkelte medlemlande, er skandalerne taget til i tilsvarende kæmpe omfang. Aktuelt er der afsløret skattesnyd for hundredvis af milliarder kr. Foretaget med stribevis af banker og finansfolk i spidsen.I toppen af lande, der er blevet snydt i et kæmpe kompleks med udbytteskat, er Tyskland, Frankrig, Italien, Danmark og Belgien.Det er udsigtløst at berette om detaljerne i kæmpe-snyderiet. Men det er nemt at overskue, at de stadig flere regler, det skrækkeligt voksende bureaukrati og dermed følgende ineffektivitet skal stoppes. Hvis nogen kan. I stedet må man satse på moral. Som opnås, når folk føler sig frie og tilpas. Ikke omslugt af regler, kontrol og politi.Aktuelt menes 410 milliarder kr. at være snydt ud af statkasserne i de berørte lande.