Familie-tragedie! - far spillede død - mor og 2 børn druknede

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 17. oktober 2018 kl. 20:49En ung kinesisk familie har leveret en helt igennem reel tragedie. Der startede med, at den 34-årige familiefar spillede død (kørte sin bil i en flod og forsvandt) for at begå forsikringsvindel. Hans unge kone var ikke orienteret, og hun blev så bestyrtet over "tragedien", at hun druknede sig selv og parrets 2 børn.I sidste uge henvendte manden sig til politiet og erklærede sin ugerning, så nu sidder han (den sidste del af den unge familie) bag tremmer. Årsagen til hele det ulyksalige månedlange forløb var, at manden var stærkt forgældet.