Påsat brand raserer i timer daginstitution i Slagelse

Onsdag 17. oktober 2018 kl. 20:24En brand har i timer raseret en daginstitution i vestsjællandske Slagelse. At dømme efter, hvor ilden startede, er det politiets opfattelse lige nu, at branden var påsat. Ingen led fysisk overlast, idet institutionen, der rummer såvel vuggestue som børnehave, var forladt, da ilden brød ud.Der er indtil videre ingen meldinger om, hvem der kan tænkes at have stået bag ildpåsættelsen.