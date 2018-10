Massemord på skole ved Sortehavet - 18 dræbt

Onsdag 17. oktober 2018 kl. 18:23Et helt uoverskueligt drama har i dag udspillet sig på en skole på Krim halvøen ved Sortehavet. Angiveligt mødte en ung mand op og skød løs. Det rene massemord, som endnu savner forklaring. Mindst 18 blev dræbt og 50 kvæstet under massakren.Der herskede tidligere i dag usikkerhed omkring hele hændelseforløbet. Nu skulle det dog være sikkert, at det foregik som her beskrevet. Alle ofre var elever og lærere.