Uhørt! - skrankepaver vil nu også bestemme ved valg af direktør

Onsdag 17. oktober 2018 kl. 11:56Danmark er helt ude på skråplanet, viser en aktuel melding fra landets største bank. Danske Bank har fået afvist at ansætte den mand som ny direktør for banken, som en enig bestyrelse har udpeget. Det er skrankepaverne i finanstilsynet, der mener at have hånd og halsret over den store private virksomhed. Der trænger til at blive ryddet op i det danske bureaukrati!Finanstilsynet har tilladt sig at udtale, at man anser kandidaten for velkvalificeret på mange områder, men vurderer, at der er behov for længere tids erfaring, herunder med visse af Danske Banks forretningområder.Danske Banks bestyrelse har taget meddelelsen til efterretning og søger nu efter en anden kandidat til top-direktør posten. Svagt og uhyrligt! Nuværende medlem af bankens direktion, Jacob Aarup-Andersen (billedet) må da føle sig totalt ydmyget.