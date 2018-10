Igen en bank på vej i hvidvask-galgen - denne gang Nordea

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 22:03Endnu inden dønningerne har lagt sig efter den enorme hvidvask-skandale i Danske Bank, er en ny bank på vej i samme galge. Det er den nordiske storbank Nordea, som anklages for at have formidlet tvivlsomme økonomiske dispositioner i danske, svenske, norske og finske afdelinger for over 1 milliard kr.Det svenske bagmandpoliti er allerede igang med undersøgelser. Anmelderen af transaktionerne i Nordea er den samme som fik det hele til at ryste i Danske Bank.