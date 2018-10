Skuespiller syg af kræft

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 19:12Det stod alvorligt til med skuespilleren Morten Grunwald (83 år), da han i sidste uge meldte afbud til 50 års markeringen af Olsen Banden filmene, hvori han havde den ene hovedrolle - som Benny. Han har nu åbent meddelt, at han er syg af kræft, og at han ikke har ønsket at modtage behandling.Morten Grunwald er dermed den næste personlighed på den danske kunstscene med ringe udsigter for fremtiden. Hvilket han heller ikke selv lægger skjul på.