Mærkelig udmeldelse af en klub - aftale England-EU eller ikke

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 14:57Verden bliver stadig mere mærkværdigt kompliceret. Et godt eksempel er det engelske folks beslutning om at melde sig ud af EU-klubben efter 40 år. Der behøver jo ikke nødvendigvis at være en aftale for fremtiden lige med det samme - og noget tyder da også på, at det kan ende sådan.I morgen er der igen et af de efterhånden utallige regeringchef møder i EU-bureaukratiet. At den engelske premierminister Theresa May ved den lejlighed kommer videre med de andre er næppe sandsynligt.De mystiske dommedag meldinger fra især EU om, hvad der sker uden en aftale England-EU, må tilskrives manglende sans for, at verden bevæger sig meget hurtigt. Nye vigtige økonomier kommer til, og de største går helt deres egne veje, som eksempelvis USA.I dag er historie i morgen.